Resident Evil 7 Sistem Gereksinimleri Düşürüldü!

Capcom'un geçtiğimiz haftalarda oyuncuların beğenisine sunduğu başarılı korku oyunu Resident Evil 7 için yeni bir güncelleme yapılarak Resident Evil 7 sistem gereksinimleri aşağı çekildi. Resident Evil 6'da teknik olarak başarısız bir oyun motoru kullanan Capcom, Resident Evil 7'de tamamen yeni bir oyun motoru geliştirmeye ve oyunu günümüz standartlarına taşımaya karar vermişti. Capcom, bu amacını gerçekleştirmeyi başarmıştı ve sonuçta karşımıza göz alıcı grafiklere ve görsel efektlere sahip bir oyun çıkarmıştı. RE Engine adlı oyun motorundan gücünü alan Resident Evil 7 sahip olduğu grafik kalitesine bağlı olarak yüksek sistem gereksinimlerine sahipti.Oyunu oynamak için güçlü bir işlemciye ihtiyaç duyuyordunuz.

Resident Evil 7 için yayınlanan yeni güncelleme ile oyunun işlemci gereksinimlerinde değişiklik yapıldı. Daha önceden Resident Evil 7 oynayabilmek için SSE3 SMID komut setine sahip bir işlemci kullanmanız gerekiyordu. Şimdi ise bu gereksinim kaldırıldı ve oyunu eski nesil işlemcilerle oynayabilmenizin önü açıldı.

Capcom, işlemci gereksinimini düşürmüş olsa da bu değişikliğin FPS sunacağının sözünü vermiyor. Yani eski nesil işlemcinizle oyunu oynasanız bile tatmin edici ve akıcı bir oyun tecrübesi yaşayamayabilirsiniz. Yine de eski işlemcinizle oyunu oynamak isterseniz güncelleme sonrası oyunu çalıştırabileceksiniz.

Oyunun demosunu indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Resident Evil 7 İncelemesi