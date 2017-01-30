Resident Evil 7 Torrente Yenik Düştü!

Capcom'un büyük umutlarla oyuncuların beğenisine sunduğu yeni korku oyunu Resident Evil 7 çok geçmeden korsanların eline düştü ve torrent üzerinden oyunun kırılmış versiyonu paylaşılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta çıkış yapan oyun, oyuncular tarafından bir hayli iyi tepkiler almıştı. Capcom, Resident Evil 7 ile tamamen yeni bir oyun yapısına geçerken önceki oyunları ile çok da parlak yorumlar almayan seriye adeta hayat kazandırmıştı. Japon oyun geliştiricisi doğal olarak büyük emek gösterdiği AAA kalitedeki oyunu yüksek bir fiyatla satıyordu. Oyun Steam üzerinde 180 TL'lik bir satış fiyatına sahip.

Capcom, Resident Evil 7'nin korsan olarak paylaşılmasını engellemek için Denuvo adlı dijital koruma sisteminin son sürümünü kullanıyordu. Denuvonun daha önceki sürümleri korsanları durdurmakta bir hayli başarılıydı; hatta 3DM gibi oyun kıran gruplar Denuvo nedeniyle havlu atmışlardı. Resident Evil 7 ise CPY tarafından, çıkışından kısa bir süre sonra kırıldı.

Resident Evil 7'nin kırılmasının muhtemel sebebi daha önceden oyunun demosunun yayınlanmış olması olabilir. Hatırlanacağı üzere DOOM'da da benzer bir senaryoyla karşılaşmıştık. Oyun kırma grupları DOOM'un demosundan faydalanarak oyunun tam sürümündeki Denuvo'yu devre dışı bırakmayı başarmışlardı.

Resident Evil 7 Çıktı! İşte İlk İnceleme Puanları