Resident Evil 7'den 2.5 Milyonluk Satış Başarısı

Capcom'un Resident Evil franchise'ının başarısı, özellikle son oyunun başarısı ile birleştirildiğinde bir sır değil. Üstelik yıllar içinde beyaz perdeye aktarılan serinin birçok filmi olduğunu da unutmayalım. Bu nedenle Resident Evil 7'nin başarı dalgasını sürdürdüğünü görmek şaşırtıcı olmadı. Satış rakamı adeta dudak uçuklatan oyunun, 2.5 milyon kopya sattığı iddia ediliyor.

Capcom'un gönderdiği bir basın bülteninde, Resident Evil 7 piyasaya çıktığından beri sevkiyata gönderilen oyun sayısının 2.5 milyona ulaştığı açıklandı. Capcom bu konuda ayrıntıya girmedi ve mevzubahis 2.5 milyon adet sevkiyatın mağazaları veya oyunu alan oyuncuların hangisini kapsadığı henüz belli değil.

Capcom 2.5 milyon kopya gönderdiği için, her iki durumunda da oyun için büyük bir talebin var olduğunu öne sürüyor., ancak bu gönderilerin tamamının satılıp satılmadığı farklı bir hikaye. Oyunun inceleme puanları da efsane olunca, 2.5 milyon kopya satışı açıkçası baya gerçekçi duruyor. Üstelik şirket, demonun 715 milyondan fazla indirildiğini de paylaştı ve bu başarıyı demonun çok beğenilmesine de bağladılar.

Resident Evil Filminden 1 Milyar Dolar Gişe Başarısı Bekleniyor

Video oyunları kadar başarılı olamasa da, insanlar Resident Evil filmlerine hala para ödüyor. Resident Evil: The Final Chapter'ın Japonya'daki bilet satışları sayesinde, 954 milyon dolarlık bir gişe başarısına ulaştığı belirtildi. Bunu uluslararası bilet satışlarıyla birleştirdiğimizde 1 milyar doları rahatlıkla aşacağını söyleyebiliriz. 27 Ocak 2017'de ABD için de çıkış yapacak film, serinin son filmi olacak.

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