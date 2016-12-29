Resident Evil 7'nin FPS Olarak Geliştirilmesinin Nedeni Belli Oldu

Oyun severlerin 2017 yılında heyecanla bekledikleri oyunlar arasında olan Resident Evil 7 bir süre önce PlayStation 4 demosuyla karşımıza çıkmıştı. Birkaç hafta önce de Resident Evil 7 PC demosu Steam üzerinde yayınlanmıştı ve ünlü korku oyunu serisinin son oyununu bilgisayarlarımızda deneyebilme imkanı bulmuştuk. Oyunu oynadığımızda da oyundan bir hayli memnun kalmışltık.

Resident Evil 7'de dikkati çeken en büyük yenilik tamamen yeni bir oyun sistemine geçiş yapılmasıydı. Resident Evil serisindeki oyunlar, 3 şahıs kamera açısıyla oynanan veya sabit kamera açılarından oynanan yapıdalardı. Resident Evil 7'de FPS oyunlarında olduğu gibi birinci şahıs bakış açısından kahramanımızı kontrol ediyorduk.

Geçtiğimiz günlerde Resident Evil 7'nin yapımcısı olan Masachika Kawata ile oyun hakkında bir röportaj yapıldı ve bu röportajda kendisine neden böyle radikal bir karar aldıkları soruldu. Kawata şu şekilde cevap veriyor:

"Korkuya odaklanmak doğrultusunda karar aldığımızda birinci şahıs perspektifine sahip olmanın oyuncuyu oyunun içine tamamen dahil edebilmenin en etkili yolu olduğunu düşündük. Oyuncuları hikayenin ana kahramanı yaparak onların oyunda neler döndüğü ile ilgili olarak daha kişisel bir bağlantı kurabileceklerine ve survival - horror türünü daha öncekinden tamamen farklı bir şekilde tecrübe edebileceklerine inanıyoruz. "

Hatırlanacağı üzere Silent Hill serisi de Silent Hills P.T. ile benzer bir değişim geçirmişti ve bir hayli başarılı olmuştu. Ayrıca Outlast da aynı sisteme sahipti ve adından bolca söz ettirmişti. Capcom'un bu oyunların başarılarını göz önünde bulundurarak böyle bir karar alması doğal bir durum. Ayrıca oyun PlayStation VR üzerinde sanal gerçeklikle oynanabiliyor. Bu da oyunun FPS olmasının mantıklı nedenlerinden bir tanesi.

Halen Resident Evil 7 oynamadıysanız bu bağlantıyı kullanarak oyunun demosunu indirebilirsiniz, eğer demoyu oynamayacaksanız hazırladığımız videoyu seyredebilirsiniz:

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