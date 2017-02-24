Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not A Hero DLC'sinin İçeriği Belli Oldu!

NOT: Bu haberimizde daha önceden Resident Evil 7 oynayıp oyunu bitirmediyseniz sizin için spoiler olabilecek bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle yazımızı okumaya devam etmeden önce bu bilgiyi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Capcom'un geçtiğimiz ayın sonunda oyuncuların beğenisine sunduğu Resident Evil 7 oldukça kaliteli bir oyun çıkmış ve beğenimizi kazanmıştı. Oyunun çıkışından sonra Capcom bize Banned Footage Vol. 1 ve Banned Footage Vol. 2 ücretli DLC'lerini sunmuştu. Eğer oyunu oynayıp bitirdiyseniz, oyunun sonunda da ücretsiz bir içerik olacak Not A Hero adlı DLC'nin müjdelendiği görsel ile karşılaşıyordunuz. Bu DLC'nin bahar aylarında çıkış yapacağı bildirilmekteydi; fakat konusunun ne olacağı açıklanmıyordu.

Capcom, resmi Resident Evil Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile bize Not a Hero DLC'si ile ilgili ilk resmi bilgiyi sundu. Bu bilgilere göre Not A Hero, Resident Evil 7'nin sonunda karşımıza çıkan Chris Redfield'ın maceralarını işleyecek. Hatırlanacağı üzere Chris Redfield'ı serinin 5. ve 6. oyunlarında kontrol etmiştik. Resident Evil 7'nin hikayesinde daha önceden seride yer almayan karakterlerin başından geçen olaylara tanık olmuştuk ve oyunun Resident Evil serisine nasıl bağlanacağını merak etmiştik. Chris Redfield, sadece oyunun sonunda yüzünü göstermişti. Daha önceden Umbrella Corp.'a karşı savaşan Redfield, Resident Evil 7'de bir Umbrella Corp. helikopterinden iniş yapıyordu. Bu da kafalara soru işareti düşürmüştü. İşte bu yeni ücretsiz içerik bize Chris Redfield'ın nasıl Umbrella Corp. ile birlikte çalışmaya başladığını gösterebilir.

Resident Evil 7 İncelemesi