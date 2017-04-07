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Ressam Bob Ross'un Yapay Zeka Görüntüsü Beyin Yakıyor

Bob Ross derin öğrenme

Bilim dünyasının son yıllarda üzerinde en çok durduğu çalışmaların başında yapay zeka ve makine öğrenme teknikleri geliyor. Yapay nöral ağlar vasıtasıyla makine öğrenme yetisi kazanan yapay zeka uygulamaları gün geçtikçe çeşitleniyor. Teknoloji devi Google son olarak “derin rüya” adı verilen yapay zeka uygulamasını ünlü ressam Bob Ross’un üzerinde denedi ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Son yıllarda yoğunlaşan çalışmalar sonucu oldukça çeşitlenen yapay zeka tekniklerinden biri olan “deep learning” yani derin öğrenme uygulaması ile tıpkı insanlardaki sinir ağları gibi çalışan yapay nöral ağların makineler ile entegre edilmesi ile makinelere de insansı bir öğrenme yetisi kazandırılıyor.

Bob Ross yapay zeka

Yapay nöral ağlarla sağlanan bu makine öğrenme uygulamasının bir parçası olan ve resim işleme amacıyla tasarlanan “Deep Dream” yani Derin Rüya uygulaması ise algoritmasında hayal gücü barındıran ilginç özelliklere sahip. Derin rüya uygulamasının algoritması resimlerdeki detayların genişletilip, çarpıtılarak revize edilmesi üzerine kurulu. Somut bir açıklama ile bu işlemi bulutların şeklinden nesneler türetmeye benzetebiliriz. İşte bu tekniğin gözler önüne serilmesi için Google, derin rüya uygulamasını ünlü ressam Bob Ross’un programı üzerine uyguladı ve ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.

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Yazar: - 07.04.2017

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