Retro City Rampage DX oyunculara bolca aksiyonu retro bir tarzda sunan bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilecek Retro City Rampage DX'te tek bir kahramanı yöneterek koca bir şehri birbirine katabilmemiz mümkün. Açık dünya yapısına sahip olan oyunda bu şehri dilersek yaya olarak, dilersek de farklı araçları kullanarak gezebiliyoruz. Oyundaki hikaye modunda alacağımız görevleri tamamlayarak para kazanabiliyor ve yeni silahlar satın alabiliyoruz.

Retro City Rampage DX oynanış olarak bize ünlü GTA serisinin ilk 2 oyununu hatırlatıyor. Retro City Rampage DX'i de kulbakışı kamera açısıyla oynuyoruz. Oyunda silahlarımızla düşmanlarımıza mermi yağdırabiliyor, arabalar, tanklar gibi farklı araçları kullanabiliyoruz.

Retro City Rampage DX, 8 bir grafiklerle donatılmış bir kuşbakışı aksiyon oyunu. 60 senaryo görevi, 25 farklı silah seçeneği, kullanabileceğiniz 50 araç seçeneği, 200 karakter kişiselleştirme seçeneği Retro City Rampage DX'te sizi bekliyor.