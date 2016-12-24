Retro City Rampage DX oyun severlere sınırsız aksiyon sunabilen bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınızda ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Retro City Rampage DX, GTA serisindeki ilk iki oyunu hatırlatan bir oynanışa sahip. Retro City Rampage DX'te de açık dünya yapısı mevcut. Oyunda kahramanımızla şehir içinde dolaşırken gördüğümüz araçı çalabiliyor ve bu araçlarla yolculuk edebiliyoruz. Bunun yanında yaya olarak yolumuza devam edebilyor ve silahlarımızla etrafa ateş açıp ortalığı birbirine katabiliyoruz.

Retro City Rampage DX içinde 25 farklı silah seçeneği mevcut. Oyunun senaryo görevlerini yapıp para kazandıkça yeni silahların kilidini açabilmekteyiz. Bunun yanısıra birçok farklı araca da binebiliyoruz. Klasik arabalar, polis arabaları, otobüsler, kamyonlar ve hatta tanklar kullanabileceğimiz araçlar arasında.

Retro City Rampage DX, 8 bit grafiklere sahip. Oyunun retro havası ses efektleri ve müziklerle de pekiştiriliyor. Ayrıca oyun içinde Minecraft gibi oyunlarla bağlantılı mini oyunlar da gizlenmiş.