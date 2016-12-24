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Retro City Rampage DX
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Retro City Rampage DX

(iOS)
Retro City Rampage DX İndir Hemen İndir

15.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Retro City Rampage DX
Retro City Rampage DX
Retro City Rampage DX
Retro City Rampage DX
Retro City Rampage DX

Retro City Rampage DX bize GTA benzeri bir eğlence sunuyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Retro City Rampage DX oyun severlere sınırsız aksiyon sunabilen bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınızda ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Retro City Rampage DX, GTA serisindeki ilk iki oyunu hatırlatan bir oynanışa sahip. Retro City Rampage DX'te de açık dünya yapısı mevcut. Oyunda kahramanımızla şehir içinde dolaşırken gördüğümüz araçı çalabiliyor ve bu araçlarla yolculuk edebiliyoruz. Bunun yanında yaya olarak yolumuza devam edebilyor ve silahlarımızla etrafa ateş açıp ortalığı birbirine katabiliyoruz.

Retro City Rampage DX içinde 25 farklı silah seçeneği mevcut. Oyunun senaryo görevlerini yapıp para kazandıkça yeni silahların kilidini açabilmekteyiz. Bunun yanısıra birçok farklı araca da binebiliyoruz. Klasik arabalar, polis arabaları, otobüsler, kamyonlar ve hatta tanklar kullanabileceğimiz araçlar arasında.

Retro City Rampage DX, 8 bit grafiklere sahip. Oyunun retro havası ses efektleri ve müziklerle de pekiştiriliyor. Ayrıca oyun içinde Minecraft gibi oyunlarla bağlantılı mini oyunlar da gizlenmiş.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Vblank Entertainment Inc.
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