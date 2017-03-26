Retro Soccer
Hızlı maçlar, dünya kupası mücadelesi, sezon... Seçim sizin.
Retro Soccer, piksel görselleri, tepe kamera açısı, oynanış dinamikleriyle eski futbol oyunlarını hatırlatan eğlenceli bir yapım. Nostalji yaşamak, bir anlığına da olsa atari döneminin efsane oyunlarını hatırlamak istiyorsanız iPhone ve iPad’inize indirip oynayın.
iOS platformuna özel ücretsiz çıkış yapan arcade futbol oyununda Dream League Soccer ve FIFA’da olduğu gibi kendi rüya takımınızı kurup mücadele ediyorsunuz. Keşfettiğiniz genç yeteneklerden oluşan dinamik kadronuzla hızlı maçlara çıkma, sezonlara katılma veya Dünya Kupası karşılaşmalarında ter dökme şansına sahipsiniz.
Düzenli güncellemelerle yeni oyuncu, mücadele ve özelliklerin eklendiği oyunda bekleme süresi de bulunmuyor. Dilediğinizce, sıkılıncaya kadar oynayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Mobile Gaming Studios
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