Araba sürmeyi seviyorsanız mutlaka araba park etmeyi de iyi biliyorsunuzdur. Yani öyle olmasa bile umarız arabayı olmadık yerlere bırakmıyorsunuzdur. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Reverse Car Parking oyunu ile birlikte park yeteneğinizi ölçebilirsiniz.

Reverse Car Parking oyununu indirdikten sonra oynamak istediğiniz bölümü seçin ve arabaları park etmeye başlayın. İlk bölümler biraz kolay olacaktır. Oyunda ilerledikçe daha zor bölümlere ulaşacaksınız ve araba park etmeniz gittikçe zorlaşacak.

Geliştiriciler tarafından oldukça güzel bir şekilde tasarlanmış olan caddelerde, lüks arabanız ile birlikte park antrenmanı yapıyorsunuz. Size özel olarak ayarlanmış parkura girmeli ve tüm adımları tek tek geçmelisiniz. Reverse Car Parking oyunu size gitmeniz gereken yolu ve yapmanız gereken işlemleri sırasıyla söylemekte. Park etmek için acele etmenize hiç gerek yok. Öncelikle oyunu öğrenmeye daha sonra da ustası olmaya çalışın.

Reverse Car Parking oyununda en iyi park eden en fazla puanı alır. Bu şekilde oyun içerisinde başarınızı gösterebilir ve diğer oyuncularla yarışabilirsiniz.

Sizin araba kullanma konusunda ne kadar başarılı olduğunuzu biliyoruz. Hadi hemen şimdi ehliyetinizi alın ve Reverse Car Parking oyununda park yeteneğinizi de geliştirmeye başlayın. İyi eğlenceler.