Rio: Match 3 Party, Rio karnavalı temalı bulmaca oyunu olarak mobil platformda karşımıza çıkıyor. Animasyonlarla zenginleştirilmiş rengarenk kaliteli görsel çizgilerine sahip oyunda papağanın partiyi düzenlemesine yardımcı oluyoruz. Rio filmindeki tüm karakterlerin yer aldığı oyun, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Rio animasyon filminin mobil oyununda aralarında Harika, Pedro, Nico ve Mavili’nin de bulunduğu, kendilerine has özel yetenekleri olan karakterlerle Rio şehrinde karnaval zamanı düzenlenecek partiye katılıyoruz. Mavili’nin parti vermesi için ihtiyacı olan her şeyi bulmasına yardım ediyoruz. Rio şehri dışında Amazon ormanları, Copacabana plajı gibi rüya yerlerde bulunuyoruz Yüzlerce bölüm boyunca Mavili’nin partisi için uğraş veriyoruz.

Oynanış noktasında klasik üçlü eşleştirme oyunlarından farklı olmayan Rio: Match 3 Party, animasyon filmleri sevenlerin keyif alarak oynayacağı bir yapım.