Rio: Match 3 Party(iOS)
Rio karnavalı partisine katılın.
Rio: Match 3 Party, Rio animasyon filminin mobil oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan renkli bulmaca oyununda filmin ana karakteri Mavili’ye yardım ediyoruz. Rio şehrinde karnaval vakti düzenlenecek partide malzemeleri toplamasında yardımcı oluyoruz.
Animasyonların ön plana çıkarıldığı bulmaca oyunu, klasik üçlü eşleştirme oyunlarından çok ta farklı değil oynanış yönünde. Yüzlerce bölüm boyunca yaptığımız şey eşlemek, kaydırmak. Oyunda filmde oynayan tüm karakterler var. Harika, Nigel, Nico, Pedro ve Mavili arasından dilediğimizle oynama şansına sahibiz. Amazon ormanları, Rio şehri, Copacabana plajı dahil gezilmedik yer bırakmıyoruz sevimli tüylü arkadaşlarımızla.
Harita üzerinden ilerleyen oyunda topladığımız altınlarla kuşların gücüne güç katıyoruz. Süper yeteneklerinin kilidini açıyoruz. Her kuşun kendine has bir özel yeteneğinin bulunduğunu da ekleyeyim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Plarium Global Ltd
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