Riot Games Hilecilere Açtığı Davadan 10 Milyon Dolar Kazandı

Dünyanın en çok oynanılan oyunlarının başında gelen League of Legends'in yapımcısı Riot Games, hile ve hilecilerle mücadele etmek için büyük emek harcıyor. Bu bağlamda stüdyo, hile servisi sunan bir internet sitesine 10 milyon dolarlık dava bile açtı.

Oyun geliştiricileri her zaman hilecilerden nefret etmiştir. Hele ki, yaygınlaşan ve yapması kolaylaşan bir hile herkesin oyun zevkini bitireceğinden, hileyi engellemek ve oyuna etkisini sıfırlamak için büyük çaba sarf etmişlerdir. Oyun zevkini hep ön planda tutan geliştiricilerden bir tanesi olan Riot Games de bu zevki baltaladığını düşündüğü bir internet sitesinden 10 milyon dolarlık tazminat istemişti.

LeagueSharp isimli hizmet, birkaç yıl önceden başlamak üzere League of Legends için hile üretiyordu. Birçok oyuncunun kolayca üye olabildiği ve oynadığı bu hile sebebiyle zor anlar yaşayan Riot Games, çözümü dava açmakta bulmuştu. Uzun süren yargılama aşamasının ardından yapılan açıklamayla Riot Games'in davayı kazandığı ve şirketin 10 milyon dolarlık tazminat alacağı açıklandı.

Her ne kadar bu karar bütün hilecilerin sonunu getirmeyecek olsa da bundan sonra herhangi bir oyun için hile üretmek isteyenler, böylesine emsal bir kararın ardından iki kere düşünmek zorunda kalabilirler.

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