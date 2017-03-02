Rival Gears Racing eğer yüksek hızı seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bire mobil yarış oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Rival Gears Racing, online altyapısı sayesinde diğer oyunculara karşı heyecan dolu yarışlar yapmanızı mümkün kılıyor.

Rival Gears Racing'de yer alan araçlar oldukça ilginç yapıdalar. Bu araçlar hem klasik arabalardan hem de futuristik tasarımlardan öğeler içeriyorlar. Araçların görünümü klasik arabalara benzerken bir hoverboard gibi yere temas etmeden, havada asılı kalarak yol alıyorlar. Oyunda toplayacağımız parçalarla araçlarımızı geliştirebiliyoruz.

Rival Gears Racing'de yarışlar trafik içinde yapılıyor. Farklı trafik yoğunluğuna sahip caddelerde yarışırken nitro kullanabiliyoruz. Ayrıca rakiplerimizin peşinden giderek yarattıkları hava boşlukları içinde daha hızlı ilerleyebilmekteyiz.

Rival Gears Racing oldukça güzel görünen grafiklere sahip.