Rival Gears Racing güzel grafikleri heyecanlı yarışlarla birleştiren bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Rival Gears Racing, sahip olduğu online altyapı sayesinde diğer oyunculara karşı yarışmanıza imkan veriyor.

Rival Gears Racing'de temel olarak sokak yarışlarına katılıyoruz ve trafik içinde yol alırken etrafımızdaki araçlara çarpmamaya ve rakiplerimizi geride bırakmaya çalışıyoruz. Bu işi yaparken nitro kullanarak süper hızlara çıkabilmemiz mümkün.

Rival Gears Racing'de hoverboardlar gibi yere temas etmeyen ve havada süzülerek yol alan, buna rağmen klasik araçların görünümünü koruyan araçlarla yarışıyoruz. Yarışları kazandıkça yeni parçalar kazanabiliyor ve bu parçalarla araçlarımızı geliştirebiliyoruz.

Rival Gears Racing'in kontrolleri oldukça basit. Oyunun grafikleri de tatmin edici bir kalite sunuyor.