Robot Fighting 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğini harika bir robot dövüşü olarak karşımıza çıkıyor. Heyecan verici dövüş sahnelerinin yer aldığı oyunda çok eğleniyorsunuz.

Muhteşem mücadelelerin ve eşsiz robotların yer aldığı bir oyun olan Robot Fighting 2, nefes kesen sahneleriyle dikkat çekiyor. Oyunda kendi robotlarınızı yapabiliyor ve bir takım geliştirmeler yaparak dövüşlere hazır hale getiriyorsunuz. Robotunuzu zırhlandırabiliyor ve farklı silahlarla donatabiliyorsunuz. Dövüşlere tek başınıza katılabiliyor ya da takm kurarak da katılabiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu sahnelerde geçen oyunda arenaya çıkıyor ve engellerden kaçıyor aynı zamanda da rakibinizle mücadele ediyorsunuz. Oyunda ilerledikçe deneyim puanı kazanıyor ve daha dayanıklı robotlar oluşturabiliyorsunuz.

Eğer robot oyunlarını seven biriyseniz bu oyunu çok seveceğinizi söyleyebilirim. Kolay kontrolleri ve harika atmosferiyle Robot Fighting 2 sizleri bekliyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için Robot Fighting 2'yi deneyebilirsiniz.

Robot Fighting 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.