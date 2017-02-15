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Robot Fighting 2
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Robot Fighting 2

Robot Fighting 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Robot Fighting 2
Robot Fighting 2
Robot Fighting 2
Robot Fighting 2

Kendi robotlarınızı yapabiliyor ve heyecan dolu dövüşlere katılıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Robot Fighting 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğini harika bir robot dövüşü olarak karşımıza çıkıyor. Heyecan verici dövüş sahnelerinin yer aldığı oyunda çok eğleniyorsunuz.

Muhteşem mücadelelerin ve eşsiz robotların yer aldığı bir oyun olan Robot Fighting 2, nefes kesen sahneleriyle dikkat çekiyor. Oyunda kendi robotlarınızı yapabiliyor ve bir takım geliştirmeler yaparak dövüşlere hazır hale getiriyorsunuz. Robotunuzu zırhlandırabiliyor ve farklı silahlarla donatabiliyorsunuz. Dövüşlere tek başınıza katılabiliyor ya da takm kurarak da katılabiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu sahnelerde geçen oyunda arenaya çıkıyor ve engellerden kaçıyor aynı zamanda da rakibinizle mücadele ediyorsunuz. Oyunda ilerledikçe deneyim puanı kazanıyor ve daha dayanıklı robotlar oluşturabiliyorsunuz.

Eğer robot oyunlarını seven biriyseniz bu oyunu çok seveceğinizi söyleyebilirim. Kolay kontrolleri ve harika atmosferiyle Robot Fighting 2 sizleri bekliyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için Robot Fighting 2'yi deneyebilirsiniz.

Robot Fighting 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Real Fighting
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