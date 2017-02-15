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Robot Fighting 2
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Robot Fighting 2

(iOS)
Robot Fighting 2 İndir Hemen İndir

476 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Robot Fighting 2
Robot Fighting 2
Robot Fighting 2
Robot Fighting 2

Zırhlı ve silahlı robotlar geliştiriyor nefes kesen dövüşlere katılıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Robot Fighting 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğini harika bir robot dövüşüdür. Oyunda birbirinden güçlü robotlar yapıyor ve nefes kesen mücadelelere katılıyorsunuz.

Eşsiz robotların ve nefes kesen mücadelelerin yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkan Robot Fighting 2'de birbirinden zorlu dövüşlere katılıyorsunuz. Oyunda kendi zırhlı robotlarınızı yapıyor ve silahlarla donatıyorsunuz. Robotunuzu yaptıktan sonra ise areneya çıkarak farklı oyuncularlar mücadele edebiliyorsunuz. Dövüşler sırasında engellerden ve tuzaklardan kaçmalı aynı zamanda da rakip oyuncuyla mücadele etmelisiniz. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunda işiniz bir hayli zor. Yüksek mücadele gücü gerektiren oyunda ilerledikçe deneyim puanı kazanıyor ve farklı robotlar yapabiliyorsunuz.

Kolay kontrollerin ve harika ses efektlerinin yer aldığı oyunu çok seveğinizi söyleyebilirim. Eğer robot oyunlarını seviyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Robot Fighting 2 oyununu sakın kaçırmayın.

Robot Fighting 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Real Fighting
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