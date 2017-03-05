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Robot Kuryeler Yasallaşıyor

Robot Kuryeler Yasallaşıyor

Teknoloji şirketleri uzun zamandır drone ile teslimatın gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor. Drone teslimatlarını gerçeğe dönüştürmek isteyen onlarca şirket olduğunu bildiğimizden, bu düzenlemelerin hızlandırılması söz konusuydu. ABD'nin Virginia eyaleti bu konuda ilk somut adımı attı ve drone teslimatları birkaç ay içinde resmi olarak başlayacak. 

Özellikle e-ticaret şirketlerinin çok işine yarayacak bu düzenleme, aynı zamanda Virginia eyaletini robot sevkiyatlarının yasallaştığı dünyadaki ilk bölge haline getiriyor. Yeni yasanın 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe girmesi bekleniyor ve geçtiğimiz Cuma günü Eyalet Valisi tarafından yasa imzalandı. İki Virginia yasama meclisi üyesi Ron Villanueva ve Bill DeSteph'in çabaları ve Starship Technologies'in desteğiyle oluşturulan mevzuat taslağı, robot kuryelerin artık resmen hayatımıza girdiğini gösteriyor.

Teslimatların sınırlamalarına bakıldığında, robotlar saatte 10 mil hızını aşmadığı ve 50 kilogramın üzerinde ağırlık taşımadığı sürece, sokakta kaldıkları süre boyunca serbestçe dolaşabilecekler. Ayrıca, bir şeylerin yanlış gittiği durumda bir kişi tarafından uzaktan izlenmesi gerekecek. 

Robot kuryeler hayatımıza yeni girmedi, aksine bir süredir test aşamasındaydılar. Ancak Virginia'nın yasalaştırmasıyla birlikte, yakında teslimat süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine yardım etmek isteyen şirketler, onları sokaklara bırakacaklar. Umarız bu gelişme kısa sürede bütün dünyaya yayılır.

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Yazar: - 05.03.2017

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