Robotik Bir Kol ile Kuyudan Köpek Kurtaran Liseliler Dünyaya Açılıyor

İstanbul'da yaşanan, insanlığın ölmediğini bize hatırlatan ve "Kuyu" ismi verilen köpeğin düştüğü yerden çıkarılmasına icat ettikleri "kurtarma kolu" ile destek veren liseli mucitler, ABD'de yarışacaklar.

Hızlı karar verip köpeğin kuyudan çıkarılması için bir robotik kol geliştiren genç mucitler, teknolojik bir yarışmaya katılmak üzere ABD'ye hareket ettiler. Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni icatları "İnfiniti" adlı robotla ABD'nin Kaliforniya kentinde her yıl düzenlenen robot yarışmasına katılacaklar.

13 liseli öğrenciden oluşan "Androit Androids 6025" isimli takım yeni icatları hakkında havalimanında gazetecilere bilgiler verdiler. Yarışmanın bu yılki teması kapsamında geliştirilen robotun, plastik bir topu 2,4 metre yüksekliğindeki bir potadan sorunsuz bir şekilde geçirmesi ve serbest bir ipe tırmanması gerektiğini anlattı.

Robotik takımı 2016'da kurduklarını anlatan grup üyeleri, daha ilk kuruldukları yıl, Amerika'da Alabama bölgesel yarışmasında Türkiye'ye ödül getiren ilk Türk takımı olma gururunu da taşıyor. Liseli mucitler, takımın, Kaliforniya'daki yarışmada başarı elde etmesi durumunda 27 Nisan'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.