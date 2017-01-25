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Rocketball: Championship Cup
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Rocketball: Championship Cup

Rocketball: Championship Cup İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Rocketball: Championship Cup
Rocketball: Championship Cup
Rocketball: Championship Cup
Rocketball: Championship Cup

Rocketball: Championship Cup'ta roket takılmış araçlarla futbol oynuyoruz!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Rocketball: Championship Cup hem futbol sporunu hem de hızlı arabaları seviyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir futbol oyunu

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Rocketball: Championship Cup, temel olarak bilgisayarlarımızda oynadığımız ünlü arabalı futbol oyunu Rocket League'in sunduğu eğlenceyi mobil cihazlarımıza taşıyor. Rocketball: Championship Cup'ta roket takılmış motorlara sahip olan ve anında süper hızlara çıkabilen araçları kullanarak rakiplerimizle maç yapıyoruz.

Rocketball: Championship Cup'da oyuncular turnuvalara katılırken rakiplerini yenebilmek ve topu filelere göndermek için araç sürüş yeteneklerini kullanıyorlar. Kimi zaman topa vurabilmek için roket gücünü aktifleştiriyor, kimi zaman aracınızla uzun atlayışlar yapıyor, kimi zaman da rakiplerinizi geride bırakmaya çalışıyorsunuz. Oyunun detaylı fizik hesaplamaları sayesinde ara.larınızın sınırlarını zorlayabiliyorsunuz.

Rocketball: Championship Cup, oyuna alışabilmeniz için bir pratik modu sunuyor. Bunun yanısıra oyunda farklı zorluk seviyelerine yer veriliyor ve oyun zorlaştıkça daha fazla altın kazanabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
RandomIdea
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