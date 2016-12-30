Rocketboat – Pilot, retro görsellere sahip basit bir platform oyunu olarak gözükse de içeriğiyle farkını gösteren bir yapım. Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkan 3 boyutlu platform oyununda uzayda faaliyetlerini sürdüren gizli güçlerin planlarını suya düşürecek rock grubunun üyelerini yönetiyoruz.

Hikayeyi anlama noktasında ve sonrasında bolca diyaloglarla karşılaştığımız oyun görüntüde zıplayarak ilerlemeye dayanan platform oyunu ancak oyunun içine girdiğimizde dünyayı yönettiği öne sürülen gizli örgüt konumundaki Illuminati’den ünlü hacker grubu Anonymous’a göndermelerin yapıldığını fark ediyoruz. Az önce de dediğim gibi oyunda ara konuşmalar mevcut ve neden orada bulunduğunuzu anlayabilmeniz için biraz İngilizcenizin olması gerekiyor.

Dokunmatik kontroller veya gamepad ile oynama seçenekleri sunan oyunda tüm mücadelemiz evrendeki yıldız sistemlerinin kaynaklarını güçlü sosyal manipülasyon tekniklerini kullanarak kontrol eden gizli bir gücün planlarını alt üst etmek. Unutmadan, oyunun müzikleri kontrolünüzde olan rock grup üyelerinin şarkılarından ilham alınarak hazırlanmış 8-bit retro şarkılardan oluşuyor.