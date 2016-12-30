Rocketboat – Pilot, hikayeye bağlı ilerlediğimiz aksiyon/macera platform türünde retro stili görsellere sahip bir mobil oyun. Hem iPhone hem de iPad’de rahat ve de keyifli oynanış sunan yapımda dünyayı küçük gören gizli bir gücün planlarını suya düşürmek için uğraş veriyoruz.

Neden ve kiminle savaştığımızı gösteren kısa diyaloglu bir açılış sahnesiyle bizleri karşılayan oyunda evrendeki yıldız sistemlerinin kaynaklarını – sosyal manipülasyon teknikleri kullanarak – kontrolü altında tutan gizli bir gücü engellemeye çalışıyoruz. Hikayenin komik kısmı dünyayı etkisi altına alma hazırlıklarında olan çok güçlü kişileri durdurabilecek tek kişinin bir rock grubu olması.

Rock grubu üyelerinden dilediğimizi seçip uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu noktada da Anonymous, Illuminati gibi dünyanın konuştuğu önemli kişilere göndermelerin yapılması dikkatimizi çekiyor. Zaten oyunun küçük yaştakilerin de oynayabileceği basit bir platform oyunu olmadığını hikayenin içine girdiğinizde anlıyorsunuz.

Rock grubunun şarkılarını anımsatan 8-bit retro parçalar eşliğinde yolculuğumuzu sürdürdüğümüz oyunda karakterlerin kontrolünü alt yanlardaki butonlara dokunarak veya gamepad ile sağlıyoruz.