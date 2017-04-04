ROCKY, İtalyan asıllı bir boksör olan Rocky Balboa’nın hayatını anlatan efsane filmin mobil oyunu. Android platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan boks oyununda Rocky filminde gördüğümüz tüm boksörler yer alıyor. Apollo, Drago, Clubber başta olmak üzere Rocky’nin rakipleri karşımıza çıkıyor.

İlerleyen yaşına rağmen reflekslerini kaybetmeyen ünlü boksör Rocky Balboa, oyunda çalıştırıcı olarak değil; eski günlerini hayalinde canlandırıp hırslanan bir boksör olarak karşımıza çıkıyor. Onu bugünlere getiren antrenörü Mickey Goldmill ile birlikte güç, dayanıklılık, teknik, zeka geliştirme üzerine antrenmanlara devam eden boksörün karşısına yıllar sonra aynı rakipleri çıkıyor. Apollo, Drago, Clubber, Gunn, Dixon ile yeniden dövüşen Rocky, sınırları zorluyor.

Oyunda tüm dövüşler gerçek oyuncular arasında gerçekleşiyor. Meydan okumalara karşılıksız kalmayarak ringe çıkıp rakiplerimizi birbir nakavt ediyor, en iyi boksör olduğumuzu milyonlara gösteriyoruz. Klasik dövüşler haricinde diğer boks simülasyon oyunlarında olmayan tek dokunuş dövüş mekanikleri, antrenman mini oyunları gibi içerikler sunuyor ROCKY oyunu.