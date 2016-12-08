ROCKY, efsane boksör Rocky Balboa ve antrenörü Mickey Goldmill’in yer aldığı kaliteli görseller sunan bir boks oyunu. Sylvester Stallone’nin seri haline gelen, izlediğinizi düşündüğüm filmlerinden Rocky’nin mobil oyunu da ekran başına kilitliyor.

İlk olarak iOS platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan ROCKY oyununda tekrar ringlere adım atmanın heyecanı içerisindeyiz. Çalıştırıcı olarak değil; maçlara çıkan Rocky’nin Rocky olduğu dönemde geçen oyunda ünlü boksörün şeklini değiştiren rakipleriyle de karşılaşıyoruz. Apollo, Creed, Drago ve daha onlarca isim oyunda mevcut.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan boks oyununda rakiplerimiz gerçek oyunculardan oluşuyor. Yapay zekanın olmaması oyuna ayrı bir hava katmış. Maçlar çok daha zorlu, eğlence dozu yüksek geçiyor. Maç demişken maçlara doğrudan çıkmıyoruz. Öncelikle salonda antrenörümüz Mickey Goldmill ile güç, dayanıklılık, zeka, teknik geliştirme üzerine çalışıyoruz.

Kazandığımız her maç sonrasında ödüller dağıtan ve yeni boksörlerle tanıştıran oyunun kontrol sistemi de basite ayarlanmış. Kısa sürede boksörünüzü kontrolünü elinize alıyorsunuz.