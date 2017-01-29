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Rogue Buddies
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Rogue Buddies

Rogue Buddies İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Rogue Buddies
Rogue Buddies
Rogue Buddies
Rogue Buddies
Rogue Buddies

Hepsi yetenekli 4 kahramanla düşman üssünü darmadağın edin.

Erkan Calp Son güncelleme 45 dakika önce

Rogue Buddies, birbirinden ayrılmayan 4 savaşçı ruhlu kahramanla özel görevlere katıldığımız aksiyon yüklü bir platform oyunu. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan iki boyutlu aksiyon oyununda karakterlerin özel becerilerini kullanarak aşamalarını tamamlamaya çalışıyoruz.

Yan profilden oynanabilir olması, görsel çizgileriyle biraz eski oyunları hatırlatan Rogue Buddies, soluksuz geçen bölümlerle donatılmış eğlence dozu yüksek bir yapım olarak karşımızda. Oyunda başta da söylediğim gibi kontrol edebildiğimiz 4 karakter var. Her biriyle oynayabildiğimiz, bölümler karakterlere göre hazırlandığından 4 ismi saymakta fayda var diye düşünüyorum. Maximus (saldırı uzmanı), Smoke (ağır silahçı), The Alpha Tech (Hacker ve bomba uzmanı) ve son olarak Duster (gizlilik uzmanı) seçebildiğimiz karakterler arasında yer alıyor.

Kullanabildiğimiz silah ve araçları yenilemenin (upgrade) yanı sıra karakterlerin dış görünümlerini değiştirme şansı da veren oyun, keşke iOS platformunda da olsaydı dedirtiyor insana.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Brutal Studio
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