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Rogue Castle: Roguelike Action
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Rogue Castle: Roguelike Action

Rogue Castle: Roguelike Action İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Rogue Castle: Roguelike Action
Rogue Castle: Roguelike Action
Rogue Castle: Roguelike Action
Rogue Castle: Roguelike Action
Rogue Castle: Roguelike Action

Rogue Castle'da zindanlara dalıyor ve canavarlarla savaşıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 6 dakika önce

Rogue Castle: Roguelike Action eğer retro tarzdaki klasik platform oyunlarını oynamayı seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir platform oyunu olan Rogue Castle: Roguelike Action'da fantastik bir macera bizi bekliyor. Rogue Castle'da canavarların gizlice krallığımızdaki kaleyi istila ettiğine ve burada yuvalandığına tanık oluyoruz. Biz ise krallığın en güçlü şovalyelerinden birinin yerine geçiyoruz. Ninja yeteneklerlerimizi kullanarak kaleyi temizlememiz ve canavar yuvalarını dağıtmamız gerekiyor. Bu iş için kalenin derinliklerindeki karanlık zindanlardan işe başlıyor, giderek yükselerek kalenin zirvesindeki Unutulmuş Yaratıcı'yı bulmaya çalışıyoruz.

Rogue Castle, platform oyunlarının klasik 2 boyutlu yapısını koruyor. Oyunda ekranda yatay olarak ilerliyoruz ve karşımıza çıkan ölümcül tuzakları atlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında düşmanlarımızla silahlarımızı kullanarak savaşıyoruz. Toplayacağımız altınla kahramanımızı geliştirmemize, yeni silahlar ve zırhlar almamıza imkan veriyor.

Rogue Castle içinde heyecanlı bölüm sonu canavarı savaşları bizi beklemekte.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
REDEgg
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