Rogue Life, kahramanların yerine geçip dünyayı kurtarma mücadelesi verdiğimiz sayısız rpg oyunları arasında. Tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunan kaliteli grafiklere sahip rol yapma oyununda bir yandan yaratıkları öldürürken diğer yandan üzerinize gelen füze, roket ve diğer bitirici silahlardan kaçmaya çalışıyorsunuz.

Canavarlar ve boss’larla karşılaştığınız tekli oyuncu modu dışında birebir (PvP), 3’e 3 veya maksimum 12 kişiden oluşan takımlar halinde karşılaşmalar düzenleniyor. Zafer duygusunu tattıkça seviye atlayan kahramanlarınızı 300 farklı kostümle özelleştirme şansına sahipsiniz. Tabii ki her karakterin kendine özgü yapabildiği özel bir hareketi var; savaşma stili farklı ve zayıf – güçlü yanları var.

Aksiyon yüklü oynanış sunan Rogue Life, bir hikaye üzerine kurulmuş. Tekli oyuncu modunda canavarlara karşı savaşmanızın sebebi; Dünya barışını sağlamak üzere bir araya gelen cesur savaşçılar olarak yüz yüze geldiğiniz iblis kralının öldürmeyi başarıyorsunuz. Uzun bir süre huzur ortamının bozulmadığı ülkede günlerden bir gün canavarların aniden gelmesiyle kaos ortamı yeniden doğuyor. Barışı geri getirmek için cesur savaşçılar tekrardan toplanıyor ve macera başlıyor.