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Rogue Life
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Rogue Life

(iOS)
Rogue Life İndir Hemen İndir

228 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Rogue Life
Rogue Life
Rogue Life
Rogue Life
Rogue Life
Rogue Life

Canavarları öldürerek barışı geri getirin.

Erkan Calp Son güncelleme 45 dakika önce

Rogue Life, ister tek başınıza görev bazlı, isterseniz de gerçek oyunculara karşı online modda oynayabileceğiniz aksiyon rpg oyunu. Dünyayı kaosa sürükleyen canavarların ait oldukları yere gitmeleri için savaştığınız oyunda yaratıkların haricinde neredeyse ölümsüz diyeceğiniz boss’larla karşılaşıyorsunuz. Türlü tuzakları da atlatmanız gerekiyor. Hem iPhone hem de iPad'de ücretsiz oynayabileceğiniz hareketli geçen, uzun oynanış süresine sahip kaliteli bir yapım.

İblis kralını yenip dünyanın huzur içinde yaşamasını sağlayan bir grup cesur savaşçının karşısına yıllar sonra canavarların çıkmasıyla başlayan hikayede önemli bir yerdesiniz. Dünyaya barışı geri getirmek için yaratıklarla dolu bir cehennemi hatırlatan bir yerde savaşıyorsunuz. Etrafınızı saran yaratıklar gücünüzü emerken boss’lar öldürücü vuruşu yapıyor.

Tekli oyuncu modunda aksiyon doruk noktada iken dilerseniz online birebir (PvP), üçe üç veya 12’şer takımlar halinde oynayabiliyorsunuz. Her iki modda da karakterleriniz seviye atlıyor, görünümlerini özel kostümlerle değiştirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
hidea
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