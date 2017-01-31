Rogue Life, ister tek başınıza görev bazlı, isterseniz de gerçek oyunculara karşı online modda oynayabileceğiniz aksiyon rpg oyunu. Dünyayı kaosa sürükleyen canavarların ait oldukları yere gitmeleri için savaştığınız oyunda yaratıkların haricinde neredeyse ölümsüz diyeceğiniz boss’larla karşılaşıyorsunuz. Türlü tuzakları da atlatmanız gerekiyor. Hem iPhone hem de iPad'de ücretsiz oynayabileceğiniz hareketli geçen, uzun oynanış süresine sahip kaliteli bir yapım.

İblis kralını yenip dünyanın huzur içinde yaşamasını sağlayan bir grup cesur savaşçının karşısına yıllar sonra canavarların çıkmasıyla başlayan hikayede önemli bir yerdesiniz. Dünyaya barışı geri getirmek için yaratıklarla dolu bir cehennemi hatırlatan bir yerde savaşıyorsunuz. Etrafınızı saran yaratıklar gücünüzü emerken boss’lar öldürücü vuruşu yapıyor.

Tekli oyuncu modunda aksiyon doruk noktada iken dilerseniz online birebir (PvP), üçe üç veya 12’şer takımlar halinde oynayabiliyorsunuz. Her iki modda da karakterleriniz seviye atlıyor, görünümlerini özel kostümlerle değiştirebiliyorsunuz.