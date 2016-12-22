RollerCoaster Tycoon Classic, kendi lunaparkınızı inşa edebileceğiniz, lunapark hız trenlerinden lunaparka ulaşımı her şeyi dilediğinizce oluşturabildiğiniz simülasyon türünde bir mobil oyun. Mobil platformda açık ara en iyi lunapark işletmeciliği oyunu olan RollerCoaster Tycoon serisinin yeni oyununda biraz daha detaya iniyoruz.

RollerCoaster Tycoon ve RollerCoaster Tycoon 2 oyunun en iyi özelliklerinin birleştirildiği yepyeni bir RollerCoaster deneyimi yaşatan RollerCoaster Tycoon Classic, tüm Android telefon ve tabletlerde akıcı oynanış sunuyor. Oldukça yüksek fiyatıyla dikkat çeken lunapark işletme oyununda amacımız kendi tasarladığımız lunaparkımıza eğlenmeyi seven insanların akın etmelerini sağlamak. Bunun başarmamız zor ve zaman alıyor ancak imkanlarımız kısıtlı olmadığından imkansız değil.

Bir yandan planladığımız lunaparkı gerçeğe dönüştürürken diğer yandan ziyaretçilerimizin mutluluğunu sağlamak için uğraş verdiğimiz oyunun beğenmediğim noktaları da oldu. Fazlasıyla detaylı bu oyunda Türkçe dil desteğinin olmaması üzdü. Ayrıca Wacky Worlds, Time Twister ve Toolkit ek paketleri oyunu satın aldığınızda yüklü gelmiyor. Ek paketleri satın almak zorunda değilsiniz; isteğe bağlı ancak yine de 20 TL’lik bir mobil oyunda bu paketler de ücretsiz gelmeliydi düşüncesindeyim.