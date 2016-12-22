RollerCoaster Tycoon Classic, hayalimizdeki lunaparkı inşa etmemize izin veren, gerek görsel gerekse de içerik yönünden mobilde açık ara en iyi lunapark işletme oyunu. iOS platformunda da ücretli indirilmeye açılan oyunda sunulan neredeyse sınırsız imkan sayesinde lunaparkımızı dilediğimizce kurabiliyoruz. Lunapark hız trenlerinden tesislere her şey elimizin altında.

Detaylı görseller sunduğundan iPad’de en kötü iPhone Plus modelinde oynanması gerektiğini düşündüğüm RollerCoaster Tycoon Classic, oyunun geliştiricisi Atari’nin belirttiği üzere RollerCoaster Tycoon ve RollerCoaster Tycoon 2 oyunlarının en iyi özelliklerinin alınıp aktarıldığı, yepyeni bir RollerCoaster deneyimi sunan simülasyon türünde bir yapım olarak karşımızda. Seriyle tanışmamış olsanız dahi lunapark işletme oyunu arıyorsanız direk Classic ile başlamanızı öneririm.

Ayrıca satın alınabilen ek paketlerle birlikte gelen RollerCoaster Tycoon Classic’de lunaparkın temelini atıp geliştirmekten kalkındırmaya tüm işleri bizzat kendimiz üstleniyoruz. Bir yandan lunapark hız trenlerimizi tasarlarken diğer yandan lunaparkımızı nasıl geliştirip daha fazla ziyaretçi çekebileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki lunaparkın inşa edilmesi kolay olmuyor. Ziyaretçileri de sürekli mutlu etmemiz gerekiyor ki lunaparkımızın devamlılığını sağlayabilelim.