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RollerCoaster Tycoon Touch
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RollerCoaster Tycoon Touch

(iOS)
RollerCoaster Tycoon Touch İndir Hemen İndir

415 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
RollerCoaster Tycoon Touch
RollerCoaster Tycoon Touch
RollerCoaster Tycoon Touch
RollerCoaster Tycoon Touch
RollerCoaster Tycoon Touch

Hayalinizdeki lunaparkı üç boyutlu olarak tasarlayın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

RollerCoaster Tycoon Touch, oyunun geliştiricisi Atari’nin deyimiyle kendi lunapark krallığınızı kurup özelleştirebildiğiniz kaliteli görselli bir mobil oyun. iOS platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan lunapark oyunları arasından özelleştirme seçenekleri, üç boyutlu grafikleri, kart sistemiyle ayrılıyor.

Dünya genelinde en çok oynanan lunapark işletme oyunu RollerCoaster Tycoon World’ün yapımcılarının imzasını taşıyan RollerCoaster Tycoon Touch’da dikkat çeken en büyük yenilik görsellerde. Artık lunaparkınızı üç boyutlu olarak görüyor, tasarlarken de daha çok keyif alıyorsunuz. Lunapark treni ve yol yapımına izin veren düzenleme ekranı detaylı olmasına karşın kolay kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.

RollerCoaster Tycoon Touch’ı bir önceki oyundan ayıran diğer bir nokta da kart sistemi. Lunaparkınızı geliştirdikçe seviye atlıyorsunuz ve her seferinde farklı bir kart kullanıma açılıyor. Seviye atlamanın yanı sıra görevleri tamamlayarak ve kart mağazasına uğrayarak ta farklı lunapark trenleri, raylar, yerleri içeren kartları satın alabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 14
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Atari
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