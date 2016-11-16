RollerCoaster Tycoon Touch, oyunun geliştiricisi Atari’nin deyimiyle kendi lunapark krallığınızı kurup özelleştirebildiğiniz kaliteli görselli bir mobil oyun. iOS platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılan lunapark oyunları arasından özelleştirme seçenekleri, üç boyutlu grafikleri, kart sistemiyle ayrılıyor.

Dünya genelinde en çok oynanan lunapark işletme oyunu RollerCoaster Tycoon World’ün yapımcılarının imzasını taşıyan RollerCoaster Tycoon Touch’da dikkat çeken en büyük yenilik görsellerde. Artık lunaparkınızı üç boyutlu olarak görüyor, tasarlarken de daha çok keyif alıyorsunuz. Lunapark treni ve yol yapımına izin veren düzenleme ekranı detaylı olmasına karşın kolay kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.

RollerCoaster Tycoon Touch’ı bir önceki oyundan ayıran diğer bir nokta da kart sistemi. Lunaparkınızı geliştirdikçe seviye atlıyorsunuz ve her seferinde farklı bir kart kullanıma açılıyor. Seviye atlamanın yanı sıra görevleri tamamlayarak ve kart mağazasına uğrayarak ta farklı lunapark trenleri, raylar, yerleri içeren kartları satın alabiliyorsunuz.