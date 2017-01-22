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Roly Holes
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Roly Holes

Roly Holes İndir Hemen İndir

62 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Roly Holes
Roly Holes
Roly Holes

Deliklere dikkat ederek topu yuvarlayın.

Erkan Calp Son güncelleme 35 dakika önce

Roly Holes, bizleri sonsuz bir labirentin içerisine sokuyor. Her tarafında delikler bulunan girinti çıkıntılı labirentte top yuvarlamak için bulunuyoruz. iOS platformuna ücretsiz gelen oyun, boş zamanlarda açıp oynanabilecek en iyi top oyunlarından biri.

İvmeölçer kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat oynanış sunan Roly Holes, sonsuz top yuvarlama oyunu olarak mobilde yerini alıyor.

Topu deliklere düşürmeden mümkün olduğunca uzun süre labirentte ilerlemeye çalışıyoruz. Hangi delikte düştüysek o kadar puan alıyoruz. Oyunun kötü tarafı durak noktası bulunmuyor. Topu deliğe düşürdüğümüz noktada oyun sonlanıyor ve geçtiğimiz yerleri tekrar oynuyoruz. Oyunun sonsuz yapıda tasarlanması da bir eksi. Bir noktadan sonra sıkıcı hal almaya başlıyor. Oyun oynayacak uzun bir vaktiniz varsa tavsiye etmem ancak hemen açıp oynayabileceğiniz bir beceri oyunu arıyorsanız Roly Holes tavsiyemdir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Jeremy Cupit
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