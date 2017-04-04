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ROME: Total War - Barbarian Invasion
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ROME: Total War - Barbarian Invasion

ROME: Total War - Barbarian Invasion İndir Hemen İndir

1.84 GB
Editör Puanı: 4/5
4
ROME: Total War - Barbarian Invasion
ROME: Total War - Barbarian Invasion
ROME: Total War - Barbarian Invasion
ROME: Total War - Barbarian Invasion
ROME: Total War - Barbarian Invasion

ROME: Total War - Barbarian Invasion dev çaplı savaşları mobil cihazlarımıza taşıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

ROME: Total War - Barbarian Invasioni yıllar önce bilgisayarlarımızda oynadığımız ünlü ROME: Total War serisini iOS mobil cihazlarına taşıyan bir strateji oyunu

iPad tabletler üzerinde oynanabilen bir oyun olan ROME: Total War - Barbarian Invasion'da Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerine tanık oluyoruz. Kavimler göçü nedeniyle giderek zayıflayan Roma İmparatorluğu, ihtişamlı yapısını kaybediyor ve barbar kabilelerinin saldırılarına maruz kalıyor. Biz bu dönemde tarafımızı seçiyoruz ve tarihi değiştirmeye çalışıyoruz.

İlk oyundan 300 yıl sonra geçen bir hikayeye sahip olan ROME: Total War - Barbarian Invasion'da dilerseniz barbar kabilelerinin başındaki bir komutan, dilersek bir Roma generali olabilmekteyiz. Oyunda 10 farklı taraf bulunuyor, bu taraflardan 8 tanesi ise barbar kabilelerine ait. ROME: Total War - Barbarian Invasion, serinin ilk oyunu gibi devasa çaplı savaşları ekranlarımıza taşıyor. Oyunda yüzlerce askerden oluşan ordumuzu gerçek zamanlı kontrol ederek taktiksel kararlarımızla düşmanımızı yenmeye çalışıyoruz.

Dokunmatik kontrollerle uyumlu hale getirilen ROME: Total War - Barbarian Invasion, otomatik kayıt özelliğiyle savaşlar sırasında gelişimi kaydedebiliyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.2.0 ve üzeri
Üretici:
Feral Interactive Ltd
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