Ronaldo Heykeli Sosyal Medyanın Diline Düşünce Bakın Neler Oldu!

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun adı Madeira adasında açılan havalimanına verildi. Bu haber manşetlerde yer almasına aldı da büstün Ronaldo'yla olan benzerliği ve yüz ifadesi sosyal medyada alay konusu olmaktan kurtulamadı.

Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adı, doğum yeri olan Madeira adasındaki havalimanının ismi Madeira Cristiano Ronaldo Havalimanı olarak değiştirildi. Törene yıldız futbolcu, annesi, oğlu ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile katıldı. Ancak bu törene heykel hakkında ki görüşlerini bildiren sosyal medyanın katılımı daha muazzam oldu. Twitter adeta yorumlarla yıkıldı. Tam bir yorum ve Photoshop savaşı başladı.

Ronaldo, “Ben hiç kimseden adımın buraya verilmesini istemedim. Riyakar biri değilim. Bugünden itibaren üzerimde daha fazla sorumluluk olduğunu biliyorum. Özellikle Madeira olmak üzere Portekiz'e saygı göstermek için tüm tutku ve fedakarlık ruhuyla elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu topraklardan geldiğim için gururluyum. Benim için çok özel bir gün” diye her ne kadar içten ve duygulu konuşsa da sosyal medya, Ronaldo’nun adının havalimanına verilmesine değil, havalimanına yerleştirilen heykele odaklandı.

İşte bazı örnek tepkiler:

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