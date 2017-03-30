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Ronaldo Heykeli Sosyal Medyanın Diline Düşünce Bakın Neler Oldu!

Cristiano Ronaldo

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun adı Madeira adasında açılan havalimanına verildi. Bu haber manşetlerde yer almasına aldı da büstün Ronaldo'yla olan benzerliği ve yüz ifadesi sosyal medyada alay konusu olmaktan kurtulamadı.

Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adı, doğum yeri olan Madeira adasındaki havalimanının ismi Madeira Cristiano Ronaldo Havalimanı olarak değiştirildi. Törene yıldız futbolcu, annesi, oğlu ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile katıldı. Ancak bu törene heykel hakkında ki görüşlerini bildiren sosyal medyanın katılımı daha muazzam oldu. Twitter adeta yorumlarla yıkıldı. Tam bir yorum ve Photoshop savaşı başladı.

Ronaldo, “Ben hiç kimseden adımın buraya verilmesini istemedim. Riyakar biri değilim. Bugünden itibaren üzerimde daha fazla sorumluluk olduğunu biliyorum. Özellikle Madeira olmak üzere Portekiz'e saygı göstermek için tüm tutku ve fedakarlık ruhuyla elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu topraklardan geldiğim için gururluyum. Benim için çok özel bir gün” diye her ne kadar içten ve duygulu konuşsa da sosyal medya, Ronaldo’nun adının havalimanına verilmesine değil, havalimanına yerleştirilen heykele odaklandı.

İşte bazı örnek tepkiler:

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

İndir97 MB
Cristiano Ronaldo: Kick`n`Run iOS
Cristiano Ronaldo: Kick`n`Run iOS iPhone ve iPad İçin Sonsuz Koşu Oyunu

İndir51 MB
Cristiano Ronaldo: Kick`n`Run Android
Cristiano Ronaldo: Kick`n`Run Android Android İçin Sonsuz Koşu Oyunu

İndir52 MB
Cristiano Ronaldo: Superstar Skater Android
Cristiano Ronaldo: Superstar Skater Android Android için Süperstar Kaykaycı Oyunu

İndir96 MB
Cristiano Ronaldo: Superstar Skater iOS
Cristiano Ronaldo: Superstar Skater iOS iPhone ve iPad İçin Ronaldo ve Hugo Oyunu

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Yazar: - 30.03.2017

Ronaldo Heykeli Sosyal Medyanın Diline Düşünce Bakın Neler Oldu! İçin Yorum Yaz

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