?     Geri Bildirim
Rooftop Parkour & Freerunning
TamindirMobilOyunlarBeceriRooftop Parkour & Freerunning - Android Için Sonsuz Koşu Oyunu

Rooftop Parkour & Freerunning

Rooftop Parkour & Freerunning İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Rooftop Parkour & Freerunning
Rooftop Parkour & Freerunning
Rooftop Parkour & Freerunning

Engelleri aşarak en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Rooftop Parkour & Freerunning, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sonsuz koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu bir ortamda geçen oyunda en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Basit bir oynanışa ve harika bir atmosfere sahip olan Rooftop Parkour & Freerunning, renkli görselleri ve kolay oynanışıyla dikkatimizi çekiyor. Oldukça basit bir kurguya sahip olan oyunda koşarak engellerin üzerinden ya da altından geçmeye çalışıyor, en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hünerlerinizi sergilemeye çalıştığınız oyunda dikkatli olmalı ve şehrin en dip köşelerini keşfetmelisiniz. Oyunda yapmanız gereken tek şey koşmak ve engellerden kaçmak. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve bağımlılık da yaşıyorsunuz. Hoş animasyonları ve kolay arayüzü ile Rooftop Parkour & Freerunning sizleri bekliyor.

Karmaşık parkurlara sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve engellerden kaçmalısınız. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek skorlara ularaşak arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Rooftop Parkour & Freerunning oyununu sakın kaçırmayın.

Rooftop Parkour & Freerunning oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Rooftop Parkour & Freerunning için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Akadem
Rooftop Parkour & Freerunning QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  4. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu