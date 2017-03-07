Rooftop Parkour & Freerunning, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sonsuz koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu bir ortamda geçen oyunda en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Basit bir oynanışa ve harika bir atmosfere sahip olan Rooftop Parkour & Freerunning, renkli görselleri ve kolay oynanışıyla dikkatimizi çekiyor. Oldukça basit bir kurguya sahip olan oyunda koşarak engellerin üzerinden ya da altından geçmeye çalışıyor, en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hünerlerinizi sergilemeye çalıştığınız oyunda dikkatli olmalı ve şehrin en dip köşelerini keşfetmelisiniz. Oyunda yapmanız gereken tek şey koşmak ve engellerden kaçmak. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve bağımlılık da yaşıyorsunuz. Hoş animasyonları ve kolay arayüzü ile Rooftop Parkour & Freerunning sizleri bekliyor.

Karmaşık parkurlara sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve engellerden kaçmalısınız. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek skorlara ularaşak arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Rooftop Parkour & Freerunning oyununu sakın kaçırmayın.

Rooftop Parkour & Freerunning oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.