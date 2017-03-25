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Root Booster
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Root Booster

Root Booster İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Root Booster
Root Booster
Root Booster

Root Booster uygulaması ile Android cihazlarınızda performansı ve batarya ömrünü kolayca arttırabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Root Booster uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızda performansı ve batarya ömrünü kolayca arttırabilirsiniz.

Hem root’lu hem de root’suz cihazlarda kullanabileceğiniz Root Booster uygulaması hız arttırma, batarya ömrünü uzatma ve kararlı sistem çalışması için hazır ayarları sizlere sunuyor. Sisteminizde gereksiz yer kaplayan boş klasörler, galeri ön izleme resimler, silinmiş uygulama kalıntıları gibi dosyaların yanında uygulamaların oluşturduğu gereksiz dosyaları da kolayca silebileceğiniz uygulamada cihazınızın işlemcisi, RAM’i ve işletim sistemine de ayarlamalar yapabiliyorsunuz.

Hazırda Bekletme özelliği ile batarya tüketimini ve performansı olumsuz yönde etkileyen uygulamaları tespit ederek otomatik olarak hazırda beklemeye alabilir, CPU özelliği ile cihazınızın çalışma durumuna göre işlemcinin çalışma performansını ayarlayabilir,  RAM özelliği ile cihazınızın kararlılığını ve performansını en iyi duruma getirebilirsiniz. Tüm bu işlemleri herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan tek bir tıkla yapabilmenize olanak sağlayan Root Booster uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Dominik Nožka
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