Roots of Insanity Artık Steam'den İndirilebilir

Roots of Insanity, birinci şahıs ve üçüncü şahısta oynanan bir hayatta kalma ve korku oyunu. Yerli oyun şirketi Crania Games'in geliştirdiği Roots of Insanity, daha önce Steam Greenlight'ta oyunculardan onay almak için destek bekliyordu. Sonunda "yeşil ışık" yandı ve oyun Steam üzerinde bugün satışa sunuldu.

Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilen Roots of Insanity, August Valentine Hastanesi'nde gerçekleşen gizemli ve korkutucu olaylardan sağ çıkmaya uğraşan ve aynı zamanda şiddetli epilepsi nöbetleriyle baş etmeye çalışan Dr. Riley McClein'ın hikayesini anlatıyor.

Roots of Insanity'e bu linki takip ederek ulaşabilirsiniz. Oyunun belirlenen fiyatı 9.99 USD olmasına rağmen Türk oyunculara özel 14.99 TL fiyat etiketine sahip. Roots of Insanity oyunculara Türkçe dublaj ve altyazı desteği de veriyor.

Roots of Insanity Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 - 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-5020U 1.80 GHz, AMD Opteron 3260 HE 2.7 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Grafik Kartı: Nvidia Geforce GTX 285, AMD Radeon HD 5850

DirectX: Versiyon 11.0 +

Sabit Disk Alanı: 4.6 GB boş yer

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-3570K 3.40GHz, AMD Opteron 6238 2.60 GHz

Grafik Kartı: Nvidia Geforce GTX 960, AMD Radeon R9 380

Bellek: 8 GB

DirectX: Versiyon 11.0

Sabit Disk Alanı: 4.6 GB boş yer

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Yerli Oyun Roots of Insanity, Oyunculardan Yeşil Işık Bekliyor