?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunRoots Of Insanity Artık Steam'den İndirilebilir

Roots of Insanity Artık Steam'den İndirilebilir

Roots of Insanity Artık Steam Üzerinden İndirilebilir

Roots of Insanity, birinci şahıs ve üçüncü şahısta oynanan bir hayatta kalma ve korku oyunu. Yerli oyun şirketi Crania Games'in geliştirdiği Roots of Insanity, daha önce Steam Greenlight'ta oyunculardan onay almak için destek bekliyordu. Sonunda "yeşil ışık" yandı ve oyun Steam üzerinde bugün satışa sunuldu.

Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilen Roots of Insanity, August Valentine Hastanesi'nde gerçekleşen gizemli ve korkutucu olaylardan sağ çıkmaya uğraşan ve aynı zamanda şiddetli epilepsi nöbetleriyle baş etmeye çalışan Dr. Riley McClein'ın hikayesini anlatıyor.

 

Roots of Insanity'e bu linki takip ederek ulaşabilirsiniz. Oyunun belirlenen fiyatı 9.99 USD olmasına rağmen Türk oyunculara özel 14.99 TL fiyat etiketine sahip. Roots of Insanity oyunculara Türkçe dublaj ve altyazı desteği de veriyor.

Roots of Insanity Sistem Gereksinimleri

Minimum:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 - 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i3-5020U 1.80 GHz, AMD Opteron 3260 HE 2.7 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce GTX 285, AMD Radeon HD 5850
  • DirectX: Versiyon 11.0 +
  • Sabit Disk Alanı: 4.6 GB boş yer
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-3570K 3.40GHz, AMD Opteron 6238 2.60 GHz
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce GTX 960, AMD Radeon R9 380
  • Bellek: 8 GB
  • DirectX: Versiyon 11.0
  • Sabit Disk Alanı: 4.6 GB boş yer
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu

Yerli Oyun Roots of Insanity, Oyunculardan Yeşil Işık Bekliyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 05.04.2017

Roots of Insanity Artık Steam'den İndirilebilir İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Steam Sadece Kaliteli Oyunlar Satmak İçin Kolları Sıvadı Steam Sadece Kaliteli Oyunlar Satmak İçin Kolları Sıvadı Gittikçe büyüyen Steam dijital oyun satış platformu, artık yeni ve kaliteli oyunları, ortalama ve birbirine benzeyen oyunlardan ayıracak çözümler…
11 Yaşındaki Çocuk iTunes'dan Oyun Alırken, Kredi Kartına 7.500 Dolar Taktı 11 Yaşındaki Çocuk iTunes'dan Oyun Alırken, Kredi Kartına 7.500 Dolar TaktıÇocukların eline kredi kartı vermek ya da kredi kartı bilgilerini ortalarda bırakmak ne kadar doğru? Bu haberden alınacak derse göre hiç de doğru… Mass Effect Andromeda Torrente Düştü Mass Effect Andromeda Torrente DüştüBioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından sadece Origin üzerinde yayınlanan Mass Effect Andromeda bilgisayar korsanları karşısında…
Google, Ergenler Arasında Apple'dan Daha 'Cool' Bulundu İnternet Bağlantısı Yavaş Olanlar İçin YouTube GO Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ