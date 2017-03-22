RPS Knights, taş kağıt makas oyunu kurallarına göre oynanan eski çağ temalı rpg strateji oyunu. Şövalyelerle büyücülerin karşı karşıya geldiği oyun, Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılmış. Hem telefon hem de tablette kolay, hızlı oynanışa sahip retro savaş oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Üç farklı savaşçı ruhlu adamlarınızdan oluşan birliğinizle sizinle aynı savaşçılara sahip rakiplerinizle karşı karşıya geliyorsunuz oyunda. Savaş esnasında adamlarınızı kontrol etme şansınız yok. Savaşa çıkmadan düşmanınızın adamlarına bakıp ona göre birliğinizi ayarlamanız gerekiyor. Savaş sonunda zaferi tadarsanız karşınıza daha güçlü yeni bir düşmanızı alıyorsunuz. Her iki birlikte de aynı sayıda adam ölürse veya kaybederseniz direkt eleniyorsunuz. Yani ne kaybetme ne de berabere kalma lüksünüz yok.

Oyunda campaign ve challenge mode olmak üzere iki seçenek var. Campaign modda toplayabildiğiniz kadar fazla birlikle savaşıyorsunuz. Challenge modunda da az sayıda ancak güçlü birliğinizle kanınızın son damlasına kadar savaşıyorsunuz.