?     Geri Bildirim
RPS Knights
TamindirMobilOyunlarRol YapmaRPS Knights - Android İçin Retro RPG Oyunu

RPS Knights

(Android)
RPS Knights İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
RPS Knights
RPS Knights
RPS Knights
RPS Knights
RPS Knights

Kağıt taş makas kuralları üzerine oynanan strateji rpg oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

RPS Knights, taş kağıt makas oyunu kurallarına göre oynanan eski çağ temalı rpg strateji oyunu. Şövalyelerle büyücülerin karşı karşıya geldiği oyun, Android platformunda ücretsiz olarak indirilmeye açılmış. Hem telefon hem de tablette kolay, hızlı oynanışa sahip retro savaş oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Üç farklı savaşçı ruhlu adamlarınızdan oluşan birliğinizle sizinle aynı savaşçılara sahip rakiplerinizle karşı karşıya geliyorsunuz oyunda. Savaş esnasında adamlarınızı kontrol etme şansınız yok. Savaşa çıkmadan düşmanınızın adamlarına bakıp ona göre birliğinizi ayarlamanız gerekiyor. Savaş sonunda zaferi tadarsanız karşınıza daha güçlü yeni bir düşmanızı alıyorsunuz. Her iki birlikte de aynı sayıda adam ölürse veya kaybederseniz direkt eleniyorsunuz. Yani ne kaybetme ne de berabere kalma lüksünüz yok.

Oyunda campaign ve challenge mode olmak üzere iki seçenek var. Campaign modda toplayabildiğiniz kadar fazla birlikle savaşıyorsunuz. Challenge modunda da az sayıda ancak güçlü birliğinizle kanınızın son damlasına kadar savaşıyorsunuz.

RPS Knights için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Magic Cube
RPS Knights QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  2. Survive on Raft
    Survive on RaftAndroid için Hayatta Kalma Oyunu
  3. Tom Loves Angela
    Tom Loves AngelaAndroid İçin Kedi Tom ve Angela Aşkı Uygulaması
  4. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  5. Minecraft: Story Mode
    Minecraft: Story ModeAndroid için Macera Oyunu

RPS Knights Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster