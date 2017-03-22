RPS Knights(iOS)
Şövalyeler mi kazanır, büyücüler mi?
RPS Knights, iPhone ve iPad’de oynanabilen retro strateji oyunu. Çocukluğumuzun oyunu taş kağıt makas kurallarına göre karakterlerin savaştığı rpg oyununda kaybeden veya berabere kalan eleniyor. Eski çağ oyunlarını seviyor, piksel stili görsellere sahip eski oyunları arıyorsanız tavsiye ederim.
Retro görselleri, sesleri ve oynanış dinamikleriyle nostalji yaşatan rpg oyununda şövalyelerle yaşlı büyücüler yüz yüze geliyor. Savaşlar oldukça hızlı gerçekleşiyor ve savaş esnasında birliğinizi kontrol edemiyorsunuz. Bir kenarda dövüşün bitmesini bekliyorsunuz. Kazanırsanız devam, kaybeder ya da düşmanla aynı sayıda savaşçınız kalırsa eleniyorsunuz. Campaign ve Challenge mode olmak üzere ölümüne gittiğiniz iki oyun modu arasından seçim yapabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Magic Cube
Rol Yapma Popülerleri
- Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
- Wrecked (Island Survival Sim)iPhone ve iPad için Hayatta Kalma Oyunu
- Minecraft: Story ModeiPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu
- Legend Online ClassiciPhone ve iPad İçin MMORPG Oyunu
- Oz: Broken KingdomiPhone ve iPad için RPG Oyunu
RPS Knights Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı