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RPS Knights
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RPS Knights

(iOS)
RPS Knights İndir Hemen İndir

27 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
RPS Knights
RPS Knights
RPS Knights
RPS Knights
RPS Knights

Şövalyeler mi kazanır, büyücüler mi?

Erkan Calp Son güncelleme 39 dakika önce

RPS Knights, iPhone ve iPad’de oynanabilen retro strateji oyunu. Çocukluğumuzun oyunu taş kağıt makas kurallarına göre karakterlerin savaştığı rpg oyununda kaybeden veya berabere kalan eleniyor. Eski çağ oyunlarını seviyor, piksel stili görsellere sahip eski oyunları arıyorsanız tavsiye ederim.

Retro görselleri, sesleri ve oynanış dinamikleriyle nostalji yaşatan rpg oyununda şövalyelerle yaşlı büyücüler yüz yüze geliyor. Savaşlar oldukça hızlı gerçekleşiyor ve savaş esnasında birliğinizi kontrol edemiyorsunuz. Bir kenarda dövüşün bitmesini bekliyorsunuz. Kazanırsanız devam, kaybeder ya da düşmanla aynı sayıda savaşçınız kalırsa eleniyorsunuz. Campaign ve Challenge mode olmak üzere ölümüne gittiğiniz iki oyun modu arasından seçim yapabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Magic Cube
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