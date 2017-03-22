RPS Knights, iPhone ve iPad’de oynanabilen retro strateji oyunu. Çocukluğumuzun oyunu taş kağıt makas kurallarına göre karakterlerin savaştığı rpg oyununda kaybeden veya berabere kalan eleniyor. Eski çağ oyunlarını seviyor, piksel stili görsellere sahip eski oyunları arıyorsanız tavsiye ederim.

Retro görselleri, sesleri ve oynanış dinamikleriyle nostalji yaşatan rpg oyununda şövalyelerle yaşlı büyücüler yüz yüze geliyor. Savaşlar oldukça hızlı gerçekleşiyor ve savaş esnasında birliğinizi kontrol edemiyorsunuz. Bir kenarda dövüşün bitmesini bekliyorsunuz. Kazanırsanız devam, kaybeder ya da düşmanla aynı sayıda savaşçınız kalırsa eleniyorsunuz. Campaign ve Challenge mode olmak üzere ölümüne gittiğiniz iki oyun modu arasından seçim yapabiliyorsunuz.