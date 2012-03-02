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Rufus
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Rufus

2.12
Rufus İndir Hemen İndir

927.62 KB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5

2 Kullanıcı: 5/5

5
Ekran Görüntüsü
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

Rufus önyüklenebilir USB diskler hazırlamanıza yardımcı olan küçük, kullanımı basit ve aynı zamanda ücretsiz bir programdır.

Genellikle şu durumlarda ihtiyacınız olabilir:

  • Bilgisayarınıza format attınız ve işletim sisteminizi bir ISO kalıp dosyası yardımıyla USB bellek üzerinden kuracaksanız.
  • İşletim sistemi yüklü olmayan bir bilgisayar üzerinde çalışmanız gerekiyorsa.
  • BIOS veya DOS sürümünü güncellemeniz gerekiyorsa.
  • Düşük seviyeli bir programı çalıştırmanız gerekiyorsa.
  • windows 10
    5
    - Rufus 2.5.799 için windows 10 dedi ki;

    evet süper iso windows 10kurdum süper program bunu tavsiye ederim

    Artı Yönleri: çok süper Eksi Yönleri: yok gibi
    29 Şubat 2016 Pazartesi - 21:03:23 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • sezgiAd Soyad
    5
    - Rufus 1.4.9 için sezgiAd Soyad dedi ki;

    Denemedigim boot program kalmadı hiç biri yüzde yirmiden fazla randıman veremedi. Rufus ile boot ettiğim her isonun çalışması beni çok şaşırttı. Diger programlarla boşuna zaman geçirmişim ve o kadar iso dosyalarını boşuna silmişim...

    7 Eylül 2014 Pazar - 15:38:13 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • denno
    Rufus 1.1.7.162 için dedi ki;

    Bir diğer program olan WinToFlash programını da denedim fakat Rufus'un güzel yanı .iso dosyasından da başlatılabilir disk oluşturabilmesi.

    Artı Yönleri: .iso dosylarından da başlatılabilir disk oluşturabiliyor.
    29 Eylül 2012 Cumartesi - 17:45:59 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
148 / 39,850
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Pete Batard

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