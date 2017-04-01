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Run for Gold - Montezuma
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Run for Gold - Montezuma

Run for Gold - Montezuma İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Run for Gold - Montezuma
Run for Gold - Montezuma
Run for Gold - Montezuma
Run for Gold - Montezuma
Run for Gold - Montezuma

Altınlar için koşun.

Erkan Calp Son güncelleme 28 dakika önce

Run for Gold – Montezuma, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz kaliteli grafiklere sahip platform macera oyunu. AAA – konsol kalitesinde grafikler sunan yerli yapım platform oyununda İmparator Montezuma’nın altınları için mücadele ediyorsunuz. Ormanda türlü tuzaklar sizleri bekliyor.

Gerek çevre gerekse de karakter modellemesinin son derece kaliteli olduğu ender yerli platform oyunlarından biri Run for Gold – Montezuma. Tehlikelerle dolu ormanda çeşitli tuzakları altın için aşmanız gerekiyor. Toplamanız gereken onlarca altın ormanın tehlikeli noktalarında gizli. Kimi zaman zıplayarak, kimi zaman büyülerinizi kullanarak (her büyüde altınınız gidiyor) kullanarak ansızın karşınıza çıkan tuzakları geride bırakıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Tunc Karadag
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