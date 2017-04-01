Run for Gold – Montezuma, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz kaliteli grafiklere sahip platform macera oyunu. AAA – konsol kalitesinde grafikler sunan yerli yapım platform oyununda İmparator Montezuma’nın altınları için mücadele ediyorsunuz. Ormanda türlü tuzaklar sizleri bekliyor.

Gerek çevre gerekse de karakter modellemesinin son derece kaliteli olduğu ender yerli platform oyunlarından biri Run for Gold – Montezuma. Tehlikelerle dolu ormanda çeşitli tuzakları altın için aşmanız gerekiyor. Toplamanız gereken onlarca altın ormanın tehlikeli noktalarında gizli. Kimi zaman zıplayarak, kimi zaman büyülerinizi kullanarak (her büyüde altınınız gidiyor) kullanarak ansızın karşınıza çıkan tuzakları geride bırakıyorsunuz.