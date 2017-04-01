Run for Gold – Montezuma, iOS platformunda yerli yapım platform oyunları arasında en kaliteli grafikleri sunan yapım. Çevre ve karakter modellemeleri, animasyonlar, kontroller, oynanış… Her yönüyle kalitesini gösteriyor. AAA – konsol kalitesinde grafiklere sahip platform – macera oyunu arıyorsanız ücretsiz indirilmeye açılan bu oyuna bir şans vermelisiniz.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan Montezuma, bizleri tehlikelerle dolu ormanın içerisine sokuyor. Durmadan koştuğumuz oyunda amacımız; İmparator Montezuma’nın altınlarını bulmak. Altınları hayatımız pahasına bulmamız gerekiyor. Ormanda türlü tuzakları aşıp tüm altınları toplamalıyız. Neyse ki oyunun bir sonu var; bölümlerden oluşuyor, sonsuz yapıda tasarlanmamış.

Sağ – sol yapma ve zıplama hareketi yaparak olmadık zamanda çıkan tuzakları aşmaya çalıştığımız oyunda topladığımız altınlarla Tanrıların gücüne eş değer büyü alabiliyoruz.