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Run Run Roy
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Run Run Roy

(Android)
Run Run Roy İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Run Run Roy
Run Run Roy
Run Run Roy
Run Run Roy
Run Run Roy

Eğlenceli sahneleri ve renkli görselleriyle çocukların seveceği bir sonsuz koşu oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

2 boyutlu platformlara arasında sonsuz koşu yaptığınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Run Run Roy, macera dolu sahneleriyle dikkatimizi çekiyor. Patlayan bir volkandan kaçtığınız oyunda çok eğleniyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Macera ve aksiyon dolu bir oyun olan Run Run Roy'da armutları toplayarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Basit bir platform oyunu olan Run Run Roy, küçük bir maymunun kaçış mücadelesini konu alıyor. Oyunda farklı ekipmanların kilitlerini açabiliyor ve daha eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyun sırasında yolunuza çıkan meyveleri toplamalı ve dikkat etmelisiniz. Engellerden ve tuzaklardan kaçmalı, özel güçler kullanmalısınız.

Renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Run Run Roy, aynı zamanda sonsuz bir koşu oyunudur. Basit kurgusu ve kolay oynanışıyla da dikkat çeken Run Run Roy'u mutlaka denemeniz gerekiyor. Çocukların da severek oynayabileceği Run Run Roy sizleri bekliyor.

Run Run Roy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Fleet Studio
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