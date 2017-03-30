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Run Run Roy
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Run Run Roy

(iOS)
Run Run Roy İndir Hemen İndir

218 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Run Run Roy
Run Run Roy
Run Run Roy
Run Run Roy
Run Run Roy

Çocukların beğenerek oynayabileceği bir sonsuz koşu oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Run Run Roy, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir sonsuz koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda patlayan bir volkandan kaçıyorsunuz.

Eğlenceli sahnelerin yer aldığı Run Run Roy, basit oynanışı ve bağımlılık yapan etkisiyle dikkatimizi çekiyor. Macera ve aksiyon dolu oyunda meyveleri toplayarak ilerliyor ve yüksek puanlar ulaşmaya çalışıyorsunuz. Basit bir platform oyunu olarak dikkat çeken Run Run Roy'da farklı ekipmanlar da kullanabiliyorsunuz. Küçük bir maymunu kontrol ettiğiniz oyunda farklı ekipmanların kilitlerini açarak daha eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Sonsuz koşu oyunu olan oyunda engellerden kaçmalı ve tuzaklara yakalanmamalısınız. Çocukların da seveceği oyunu mutlaka indirmelisiniz.

Renkli görsellere ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Basit kurguya ve kolay oynanışa sahip olan oyunu beğenerek oynuyorsunuz. Run Run Roy oyununu mutlaka denemelisiniz.

Run Run Roy oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.4 ve sonrası
Üretici:
Fleet Studio
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