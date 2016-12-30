Rune Quest: Dragon Crusaders, Android platformunda üç boyutlu görsel efektlerle süslenmiş yüksek kalitede grafikleriyle öne çıkan strateji macera rpg oyunu. Online da oynama şansı sunan aslında online oynadığınızda zevk alacağınız bir yapım.

Sıra tabanlı oynanışa sahip strateji rpg oyunlarından hoşlananların kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm oyunda yerine geçebildiğiniz büyücülerden goblinlere 40 karakter var ve 8 sınıftan oluşan savaşçıların görünümü ve becerileri farklılık gösteriyor. Savaşçılarınızı eğitebiliyor ve onlardan yenilmez bir ordu kurabiliyorsunuz. Altın üreterek ordunuzu daha da güçlü hale getirebiliyorsunuz.

Altın için açgözlü goblinlerle yüz yüze gelmekten kahramanlarınızın gücünü artırmak için mezarlara uğramaktan onlarca farklı etkinliğe katıldığınız geniş haritalar sunan oyunda dünya genelinde oyuncularla arenada gerçek zamanlı olarak savaşma şansına da sahipsiniz. Savaş demişken oyun içi tekrar görüntülerini izleyerek kendinizi geliştirmeniz de mümkün oyunda.