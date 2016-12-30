Rune Quest: Dragon Crusaders(iOS)
Kahramanlardan yenilmez ordunuzu kurun, savaşın.
Rune Quest: Dragon Crusaders, ara diyaloglarla kendisine bağlayan üç boyutlu aksiyon/macera rpg oyunu. iOS platformunda da ücretsiz olan oyunda 8 sınıfa ayrılmış farklı görünüm ve becerileriyle öne çıkan 40 karakter yer alıyor. Dilediğimizi seçip birebir veya gruplar oluşturarak savaşlara katılıyoruz.
1GB altı bir mobil oyun için oldukça kaliteli grafikler sunan Rune Quest, aksiyon macera rol yapma türünü başarılı şekilde harmanlayan bir yapım. Uzun soluklu oynanış sunan diğer deyişle saatler harcayarak bir noktaya gelebildiğimiz strateji oyunlarından biri.
Oyuna geçecek olursam; İlk etapta karakterleri tanıyıp savaşmanın temellerini öğrendiğimiz konuşmalarla destekli öğretici bölümüyle başlıyoruz. Oldukça sıkıcı bulduğum bu bölümü geçtikten sonra aralarında büyücü, goblin, şövalyenin de bulunduğu karakterlerden kendimize bir ordu kurup online savaşlara katılıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- T1gamer
Rol Yapma Popülerleri
- Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
- Survivalcraft 2iPhone ve iPad için Rol Yapma Oyunu
- Minecraft: Story ModeiPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu
- Cooking FeveriOS için Zaman Yönetimi Oyunu
- Rüyaların EfendisiiOS Cihazlar İçin Rol Yapma Oyunu
Rune Quest: Dragon Crusaders Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı