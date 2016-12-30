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Rune Quest: Dragon Crusaders
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Rune Quest: Dragon Crusaders

(iOS)
Rune Quest: Dragon Crusaders İndir Hemen İndir

631 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Rune Quest: Dragon Crusaders
Rune Quest: Dragon Crusaders
Rune Quest: Dragon Crusaders
Rune Quest: Dragon Crusaders
Rune Quest: Dragon Crusaders

Kahramanlardan yenilmez ordunuzu kurun, savaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Rune Quest: Dragon Crusaders, ara diyaloglarla kendisine bağlayan üç boyutlu aksiyon/macera rpg oyunu. iOS platformunda da ücretsiz olan oyunda 8 sınıfa ayrılmış farklı görünüm ve becerileriyle öne çıkan 40 karakter yer alıyor. Dilediğimizi seçip birebir veya gruplar oluşturarak savaşlara katılıyoruz.

1GB altı bir mobil oyun için oldukça kaliteli grafikler sunan Rune Quest, aksiyon macera rol yapma türünü başarılı şekilde harmanlayan bir yapım. Uzun soluklu oynanış sunan diğer deyişle saatler harcayarak bir noktaya gelebildiğimiz strateji oyunlarından biri.

Oyuna geçecek olursam; İlk etapta karakterleri tanıyıp savaşmanın temellerini öğrendiğimiz konuşmalarla destekli öğretici bölümüyle başlıyoruz. Oldukça sıkıcı bulduğum bu bölümü geçtikten sonra aralarında büyücü, goblin, şövalyenin de bulunduğu karakterlerden kendimize bir ordu kurup online savaşlara katılıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
T1gamer
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