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Rus Bilgisayar Korsanları Yine Sporculara Saldırdı

Rus Bilgisayar Korsanları Atletlere Saldırdı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), siber saldırıya uğradığını ve bu saldırılarda sporcuların tedavi amaçlı kullandığı ilaç listelerinin hedeflendiğini açıkladı.

IAAF Başkanı Sebastian Coe, bir sonuca ulaşabilmek adına ellerinden geleni yapacaklarını açıklayarak, "Önceliğimiz, güvende ve gizli olduğuna inandıkları bilgileri bizimle paylaşan sporcular. Onlardan çok özür diliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu arada, IAAF'nin bildirdiğine göre, 21 Şubat'ta federasyonun ağına, "Fancy Bears" olarak da bilinen "Tsar Team" adlı Rus bilgisayar korsanları (hacker) tarafından erişim sağlanmış. "Fancy Bears" sporcuları daha önce de hedef almış, 2016 Rio Olimpiyatları sonrası gerçekleştirdiği siber saldırının ardından birçok ünlü sporcunun, 30'un üstünde yasaklı maddeyi doktor kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı iddiası ile gündemi sarsmıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından sporcuların sağlık bilgilerinin saklandığı verilerine ulaştığı iddia edilen bu grup; İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, Büyük Britanyalı bisikletçiler Chris Froome ve Bradley Wiggins, ABD'li tenisçiler Serena ile Venus Willams, Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li jimnastikçi Simone Biles gibi sporcuların yasaklı maddeleri, tedavi amaçlı kullanıyor gibi göstererek aslında "yasal doping" yaptıklarını spor gündemine düşürmüştü.

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Yazar: - 04.04.2017

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