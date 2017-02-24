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Rush Way
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Rush Way

Rush Way İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Rush Way
Rush Way
Rush Way
Rush Way

Arabalardan kaçarak en uzun mesafeyi katetmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 dakika önce

Rush Way, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış/beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça zorlu bir kurguya sahip olan oyunda en uzun mesafeleri katetmeniz gerekiyor.

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan Rush Way'de arabanızı sağa ve sola götürerek kontrol ediyor ve diğer arabalardan kaçıyorsunuz. Oyunda benzin seviyenizi sürekli olarak kontrol etmeli ve yolda karşınıza çıkan benzin bidonlarını almalısınız. Ayrıca önünüze çıkan arabaları vurabiliyor ve yolunuzdan çıkmasını sağlayabilirsiniz. Yüksek hızlara ulaşmalı ve altınları toplamalısınız. Ayrıca oyunda birbirinden farklı arabaları da kullanabiliyorsunuz. 

Renkli görsellere ve etkileyici seslere sahip olan oyunda yapmanız gereken şey çok basit. Traffic Racer'da olduğu gibi arabanızı kontrol ediyor ve yüksek skorlara ulaşıyorunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve can sıkıntınızı giderebileceğiniz Rush Way oyununu sakın kaçırmayın.

Rush Way oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Umoni Studios
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