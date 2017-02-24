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Rush Way
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Rush Way

(iOS)
Rush Way İndir Hemen İndir

103 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Rush Way
Rush Way
Rush Way
Rush Way

Önünüze çıkan arabalardan kaçarak yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Rush Way, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur. Oyunda sonsuz bir yolda ilerliyor ve diğer arabalardan kaçarak ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Renkli grafiklere ve kolay oynanışa sahip harika bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan Rush Way, kolay oynanışı ve zevkli kurgusuyla ilgi çekiyor. Oyunda bir arabayı kontrol ediyor ve yolun dışına çıkmadan en uzun mesafeyi katetmeye çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda yolunuz çıkan benzinleri de topluyor ve yolda kalmıyorsunuz. Yüksek skorlara ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Reflekslerinizi ölçebilir ve zevkli zamanlar geçirebilirsiniz.

Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda farklı arabalar kullanabiliyor ve eğlenceyi katlıyorsunuz. Zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz Rush Way'i sakın kaçırmayın. Rush Way oyunu sizleri bekliyor.

Rush Way oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Umoni Studios
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