Russia Today'e Facebook Engeli

Barack Obama'nın son konuşmasını yaptığı sırada Facebook, Russia Today isimli haber portalının resmi Facebook sayfası üzerinden herhangi bir multimedya paylaşımı yapmasını engelledi.

Russia Today (RT), yakın zaman önce yapılan değişiklikle birlikte Facebook üzerinden haber bağlantıları, görseller ya da videolar gibi çeşitli multimedya ögelerini paylaşamadığını fark etti.

Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Barack Obama, Amerikan gizli servislerine verdiği talimatla Rusya'nın sçeimlerdeki etkisini araştırtmış, hatta Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD seçimlerini etkilediğini dahi iddia etmişti. Russia Today'in de bu araştırmalar kapsamına alınan mecralardan biri olduğu ve ABD seçimlerine doğrudan etki etmek için çaba gösterdiği de daha önce konuşulanlar arasına girmişti.

Barack Obama tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Russia Today'in Donap Trump yanlısı haberler yaptığı ve hazırladığı yanlış haberlerle Amerikan halkını yönlendirmeye çalıştığı bulgusuna da ulaşılmıştı.

RT'nin sosyal medya şefi Ivor Crotty de Facebook'un çok güçlü bir platform olduğunu hatırlatırken, Facebook ile konu hakkında bir çözüm bulmak için konuştuklarının da altını çizdi. RT sorun çözülene kadar Facebook üzerinden sadece yazılı paylaşımlar yapabilecek.

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