?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetRussia Today'e Facebook Engeli

Russia Today'e Facebook Engeli

Russia Today

Barack Obama'nın son konuşmasını yaptığı sırada Facebook, Russia Today isimli haber portalının resmi Facebook sayfası üzerinden herhangi bir multimedya paylaşımı yapmasını engelledi.

Russia Today (RT), yakın zaman önce yapılan değişiklikle birlikte Facebook üzerinden haber bağlantıları, görseller ya da videolar gibi çeşitli multimedya ögelerini paylaşamadığını fark etti. 

Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Barack Obama, Amerikan gizli servislerine verdiği talimatla Rusya'nın sçeimlerdeki etkisini araştırtmış, hatta Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD seçimlerini etkilediğini dahi iddia etmişti. Russia Today'in de bu araştırmalar kapsamına alınan mecralardan biri olduğu ve ABD seçimlerine doğrudan etki etmek için çaba gösterdiği de daha önce konuşulanlar arasına girmişti.

Barack Obama tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Russia Today'in Donap Trump yanlısı haberler yaptığı ve hazırladığı yanlış haberlerle Amerikan halkını yönlendirmeye çalıştığı bulgusuna da ulaşılmıştı. 

RT'nin sosyal medya şefi Ivor Crotty de Facebook'un çok güçlü bir platform olduğunu hatırlatırken, Facebook ile konu hakkında bir çözüm bulmak için konuştuklarının da altını çizdi. RT sorun çözülene kadar Facebook üzerinden sadece yazılı paylaşımlar yapabilecek. 

Facebook Yalan Haberciliği Önlemek İçin Bir Sistem Geliştirdi, Almanya'da Deneyecek

Editöre Yaz:
Yazar: - 19.01.2017

Russia Today'e Facebook Engeli İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

NASA, 10 Bin Katrilyon Dolarlık Bir Asteroidin Peşine Düştü NASA, 10 Bin Katrilyon Dolarlık Bir Asteroidin Peşine Düştü ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), değerinin yaklaşık 10 bin katrilyon dolar olduğu düşünülen eşsiz bir asteroidin peşine düştü.…
Vahşi Hayatın İçine Sızan Robot Casus Orangutan, Orangu-Cam Vahşi Hayatın İçine Sızan Robot Casus Orangutan, Orangu-CamBBC televizyonunun muhteşem belgeseli Planet Earth, ikinci sezonunda oldukça ilginç bir projeye öncülük edecek. Planet Earth 2 (Yeryüzü) belgeselinde… Mozilla'nın Yeni Logosu Tanıtıldı Mozilla'nın Yeni Logosu TanıtıldıBüyük bir teknoloji şirketi yeni bir kimliğe bürüneceği zaman, bunu genellikle sürpriz bir duyuru ile yapar. Mozilla ise marka deneyimini tazelemek…
Elon Musk Neden Uzaya 4 Bin 425 Adet Uydu Yerleştirmek İstiyor? Clash of Clans'ın Yapımcısı Supercell Hacklendi, 1 Milyon Hesap Tehlikede!

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten